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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة تطوير للمباني «TBC» شاركت في منتدى المشاريع المستقبلية الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين في نسخته الثالثة في هيلتون الرياض. وجاءت مشاريع «TBC» المستقبلية في 25 مشروعا موزعة على 6 إدارات تعليم مختلفة، وتشمل المشاريع نطاق صيانة التكييف والنظافة والصيانة والتشغيل، ويتوقع أن يتم إطلاق هذه المشاريع الأول من أغسطس من هذا العام 2022م.



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