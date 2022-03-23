إلغاء الرسوم

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وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان مشترك إن الاتفاق سيسمح بدخول كميات مستدامة من الصلب والألمنيوم البريطاني إلى السوق الأمريكية دون تطبيق رسوم جمركية إضافية، كما يزيل الاتفاق أيضا رسوما إضافية كانت بريطانيا فرضتها على واردات من الولايات المتحدة.
وبحسب البيان سيسمح لبريطانيا بتوريد كميات مستدامة من الصلب والألمنيوم المعفاة من الرسوم الجمركية الإضافية إلى الولايات المتحدة مرة أخرى بدءا من الأول من شهر يونيو المقبل
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