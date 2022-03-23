صندوق الاستثمارات يوقع 5 شراكات للسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق الاستثمارات العامة خمس مذكرات تفاهم غير ملزمة مع كيانات وطنية رائدة، تمثل أولى الشراكات المرتقبة للسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي توقيع المذكرات بعد إعلان صندوق الاستثمارات مع مجموعة تداول السعودية عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في سبتمبر 2021، الذي أشاد فيه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، بالدور الرائد للمملكة في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادا لجهودها في هذا المجال الرامية إلى المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة من التطور الحضري، إضافة إلى مع ما أعلنه ولي العهد خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، عن استهداف المملكة للوصول للحياد الصفري في عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي. مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

وجاء الإعلان عن الاتفاقيات خلال حفل توقيع أقامه صندوق الاستثمارات، شمل كلا من أرامكو السعودية، والخطوط السعودية، وشركة أكوا باور، وشركة معادن، وشركة «إنوا» التابعة لنيوم.

وتتضمن المذكرات مساهمة الكيانات إلى جانب صندوق الاستثمارات لتطوير سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني، عبر توريد وشراء وتداول أرصدة الكربون، وذلك بمجرد تأسيس السوق الذي من المتوقع أن يكون في 2023. ومن المتوقع انضمام المزيد من الشركاء خلال الفترة القادمة قبل جولة أولية من المزادات بحلول الربع الأخير من العام الحالي.

وستعمل السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، على ربط أرصدة الكربون بطلبات الشراء من المستثمرين والشركات والمؤسسات التي ترغب في خفض انبعاثات الكربون، عبر تعويض الانبعاثات التي تولدها، وبالتالي مساهمة السوق بشكل فعال للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني.

وستسعى السوق الطوعي لتداول الائتمان الكربوني للحصول على أرصدة ذات درجات عالية من الجودة.

وتتمتع الشركات والمؤسسات في المملكة بمكانة فريدة تؤهلها لتوريد وشراء أرصدة الكربون المعتمدة عالية الجودة، حيث من المتوقع أن تمكن السوق الطوعي لتداول الائتمان الكربوني المستثمرين والشركات في كافة أنحاء المنطقة من تحقيق طموحاتهم لتقليل أو تحييد أثرهم الكربوني.

وشهدت أسواق الكربون نمواً سريعا في السنوات الأخيرة في أنحاء العالم، حيث سجلت معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 30 % مما رفع قيمة هذه الأسواق لأكثر من مليار دولار وفقا لبيانات شهر نوفمبر 2021، ويتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030.

مواجهة المناخ

«تأتي مساهمة تلك الكيانات الوطنية الرائدة دليلا قويا على القدرات المرتقبة التي سيتميز بها هذا السوق... يسهم صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الكربوني الصفري في المملكة بحلول عام 2060».

ياسر الرميان - محافظ صندوق الاستثمارات العامة

ازدهار المستقبل

«تقوم الخطوط السعودية بدور محوري في مبادرة تعويض الكربون وتسهم في جهود الاستدامة البيئية. وتعد مشاركة «السعودية» في سوق الكربون الطوعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدثا بارزا في مسيرة الناقل الوطني.

ونتطلع قدما للتعاون مع السوق الجديد الذي يعد من المبادرات المبتكرة لصندوق الاستثمارات، والذي سيسهم في ازدهار مستقبلنا».

المهندس إبراهيم العُمر - مدير عام مجموعة الخطوط السعودية

ابتكار تقنيات

«في نيوم تعمل جميع القطاعات بتناغم تام لتسريع وتيرة التقدم في ابتكار تقنيات الحد من الكربون وإزالته، ودعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني، وهو ما سيكون له تأثير بالغ الإيجابية على البيئة. إن الإعلان عن أول شراكة للحد من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتكامل مع أهداف أعمالنا ورؤيتنا للاستدامة، ونتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة الرائدة مصدر إلهام للقيادات الأخرى في محيطنا الإقليمي».

بيتر تيريوم - الرئيس التنفيذي لشركة «إنوا»

أداة فعالة

«تعتز أرامكو السعودية بكونها شريكا في هذه المبادرة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، والتي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس منصة تداول أرصدة الكربون الطوعية، والتي تتماشى مع طموحنا لتحقيق الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) في الانبعاثات الكربونية، وذلك في مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل بحلول 2050.

وتمثّل أرصدة الكربون أداة مهمة وفعالة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة التغير المناخي».

المهندس أمين الناصر - رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين

مركز عالمي

«لتحقيق هدف الحياد الكربوني على المستوى العالمي، يجب اتخاذ إجراءات حازمة من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية.

إطلاق السوق الطوعية للائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستمارس دورا مهما في تحقيق هذا الهدف إلى جانب معالجة تحديات تغير المناخ، مع السماح للمستثمرين من القطاع الخاص والشركات والمنظمات غير الحكومية بتعويض انبعاثاتهم الكربونية، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي لتجارة الكربون».

محمد أبونيان - رئيس مجلس إدارة أكوا باور

تمكين المملكة

«الشراكة الاستراتيجية بين معادن وصندوق الاستثمارات لإطلاق السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني يعد خطوة مهمة نحو تمكين المملكة والمنطقة من المساهمة في معالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ العالمي، والتي تهدف لرفع جودة الهواء وتعزيز صحة الكوكب. سنواصل العمل بشكل وثيق مع صندوق الاستثمارات وندعم المبادرة من خلال توفير أرصدة الكربون؛ لدعم طموحات المملكة المناخية وتحقيق هدفنا المتمثل في الوصول بالانبعاثات الناتجة عن عملياتنا إلى مستويات صفرية بحلول 2050».

روبرت ويلت - الرئيس التنفيذي لمعادن

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