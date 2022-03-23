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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مديرو الجمارك في الدول العربية عقدوا اجتماعهم الـ42 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة رئيس الجمارك اليمنية عبدالحكيم القباطي. ورأس وفد المملكة في الاجتماع نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس عبدالله الفنتوخ. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات الجمركية، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومناقشة تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات التي تتضمن عددا من الموضوعات مثل مركز المعلومات الجمركي العربي وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات الكترونيا، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق.

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