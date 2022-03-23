10 جهات حكومية تسهم في وفرة معروض الغذاء في السوق المحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت جهود 10 جهات حكومية في وفرة المعروض والإمدادات الغذائية في السوق المحلية رغم ما تشهده سوق الغذاء العالمية من تطورات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وثمن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، الجهود المبذولة من جميع الجهات الأعضاء باللجنة، التي أسهمت بوفرة إمدادات الغذاء ووفرة السلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية.

وناقشت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي خلال اجتماعها الدوري التاسع، وفرة السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وأحجام المخزونات ومتابعة سلاسل الإمداد، إضافة إلى استعراض جهود التنسيق مع القطاع الخاص من قبل فريق الرصد، وذلك في ضوء ما تشهده أسواق الغذاء العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب.

10 أعضاء في اللجنة

