شكرا لقرائتكم خبر عن متوافر واقتصادى.. تعرف على أهم مميزات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود عائد اقتصــادي كبير لمالكــي السيــارات مقارنة باستخدام أنواع الوقود الأخرى ،وذلك من خلال الوفر المحقق من استخــدام الغـاز بدلاً من أنواع الوقـود السائـل وفيما يلى أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

1- نظيف

2-يحافظ على البيئة.

3- خالى من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

4-يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

5- آمــن

6- غيــر سـام أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.

7- احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

8- منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

9- اسطوانــــة الغـــاز مصممــــة وفقـــاا لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

10- متوافر واقتصادى .