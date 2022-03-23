شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: هبوط مخزونات النفط الأمريكية 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها إرسال 6000 منظومة صاروخية مضادة للدبابات إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكر أنه أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إصدار 8 آلاف و600 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين بموجب "مخطط الأسرة الأوكراني" الذي أطلقته بريطانيا الشهر الماضى.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الحكومة البريطانية أعلنت مخططا ثانيا، يسمح للأشخاص بالتكفل بعائلات أوكرانية للسفر إلى بريطانيا والعيش في منازلهم.

تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 3 ملايين أوكراني غادروا منازلهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلادهم، في 24 فبراير الماضي؛ حيث دخل غالبيتهم بولندا، والمجر، ورومانيا.