شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: أسعار الذهب فى مصر تنخفض 25 جنيها وعيار 21 يسجل 990 للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وكان على رأسها قرار البنك المركزي، أبرزها تراجع سعر الذهب في مصر بنسبة 25 جنيها ، و3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" خلال فبراير الماضى..وغيرها

أسعار الذهب فى مصر تنخفض 25 جنيها وعيار 21 يسجل 990 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصرتراجع بحوالي 25 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 990 جنيها للجرام مقابل 1015 جنيها، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1911 دولار في البورصات العالمية الأمر الذى أثر على الذهب في السوق المصرية.

آخر 4 قرارات لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.. تعرف عليها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 قرارات في آخر اجتماع للمجلس قبل انتهاء مدته المقررة، وتضمنت القرارات الجديدة رفع نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الاتحادات المصرية للشركات والجهات العاملة في مجال التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفى تماشيًا مع ما سبق صدوره من قرارات لتمكين المرأة في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" خلال فبراير الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

الملا: السوق المصرية تنافسية وقادرة على استيعاب مختلف المنتجات البترولية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية روشنا كاول ، نائب رئيس شركة شيفرون العالمية للوقود والزيوت الأساسية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والوفد المرافق لها ، حيث تم استعراض نشاط الشركة فى مجال تصنيع الزيوت الأساسية فى مصر وخططها المستقبلية فى ظل رغبة الشركة القوية فى التوسع بأنشطتها وزيادة مجالات التعاون مع شركات تسويق قطاع البترول.

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية لكوريا الجنوبية لـ38 مليون دولار فى 2021

كشفت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية لكوريا الجنوبية بنسبة 17% لتبلغ 38 مليون دولار خلال 2021، في مقابل 32 مليون دولار خلال 2020.

الغرفة التجارية بالجيزة: التزام جميع مخابز الجيزة بالتسعيرة الجديدة للخبز السياحى

أشادت الغرفة التجارية بالجيزة بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بناءا على توجيهات الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي بشأن تسعير الخبز السياحي 72 والافرنجي والفينو وذلك في إطار الخطوات التي اتخذتها الدولة بشأن ضبط الأسواق في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.

20 توصية لرجال الأعمال للتعامل مع الحرب الأوكرانية لتخفيف آثارها على الاقتصاد

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوصيات أعضاء الجمعية للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على تخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصري في قطاعات (الصناعة – الاستيراد – التصدير– السياحة)، وتضمنت هذه المذكرة 20 توصية للجمعية وهم:

8 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال عام 2021

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.