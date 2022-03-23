شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الخطوط السعودية للشحن بجائزتين الابتكار في الاداء والتحول في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجت اللجنة المنظمة لجوائز النقل واللوجستيات TLME شركة الخطوط السعودية للشحن بجائزتين ضمن جوائز النقل واللوجستيات في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٢م والتي جرى توزيعها في مدينة دبي بدولة الإمارات

واعلنت اللجنة تحقيق السعودية للشحن جائزة التقدير لأفضل أداء في مجال التحول وكذلك جائزة

الابتكار الأفضل في الاداء وذلك نظير الانجازات المتميزة التي حققتها الشركة على صعيد العمليات التشغيلية خلال عام ٢٠٢١م

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية للشحن تيدي زيبتز شكره وتقديره لكافة الشركاء في مختلف دول العالم على ثقتهم في أداء الشركة التي قدمت دوراً متميزا في السنوات الأخيرة

لافتاً إلى مواصلة السعودية للشحن تعزيز حضورها القوي في الأسواق العالمية وتحقيق أرقام تشغيلية غير مسبوقة ومستهدفات تم العمل عليها طوال العام الماضي بأقصى درجات الالتزام بالرغم من الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الشحن الجوي والطيران بشكل عام نتيجة لتداعيات جائحة كورونا مشيرا إلى زيادة حجم الأوزان المنقولة على متن طائرات الشركة خلال عام 2021م بنسبة قدرها 5% عن العام السابق ويرجع ذلك إلي سلسلة من الحلول المبتكرة والتوسع في عدد من الاسواق الدولية

وكشف زيبتز أن السعودية للشحن استشعرت منذ وقت مبكر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لتقديم خدمات شحن مواكبة لتطلعات عملائها حول العالم إلى جانب المحافظة على مستوى عال من الدقة والالتزام تجاه أبرز الاحداث والمناسبات العالمية التي احتضنتها المملكة بالإضافة إلى تسخير قدرات اسطول الشركة لدعم الحركة التجارية في مختلف الأسواق العالمية وكذلك التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة في القطاع اللوجستي الرامية إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من موقع المملكة الاستراتيجي للربط بين القارات وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتجميع البضائع