ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يصل إلى 122.24 دولار للبرميل

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القاهرة - سامية سيد - يذكرأن، اعتبر رئيس مجلس النواب الفرنسى (الجمعية الوطنية) ريشار فيران اليوم الأربعاء، أن فرض حظر على الغاز والنفط الروسى "غير ممكن" قبل ساعات قليلة من خطاب بالفيديو سيلقيه أمام البرلمان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وأعلن فيران فى مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" "لسنا مستعدين لأنه غير ممكن"، مضيفًا أن "العقوبات يجب أن تعمل على التأثير على القوة السياسية الروسية، ولا تؤدى إلى معاقبة الفرنسيين أو الفرنسيين أو الأوروبيين الآخرين".

"فى كل مرة يمكننا فيها تشديد موقفنا للتأثير على القوة الروسية، يتعين علينا القيام بذلك، لكن الأمر لا يتعلق بالتجفيف المفاجئ لمصادر الطاقة لأوروبا، وفرنسا، والصناعة، وكل ما يجعلنا نعيش" حسبما قال فيران الذى يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة حملة إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون. "لا توجد إجابة بديلة إذا قررنا (فرض الحظر) غدًا أو بعد غد. واختتم قائلاً "إننا نتجه تدريجيًا نحو خفض إمداداتنا لدرجة أن يضعف ذلك روسيا، نعم، ولكن لن يكون من الصدق القول صباح الغد إننا قررنا (فرض الحظر)".

وقد قررت واشنطن حظر واردات النفط والغاز الروسي وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستتوقف عن استيراد الطاقة الروسية بنهاية عام 2022. وترفض أوروبا حتى الآن فرض حظر على الواردات الروسية التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. و 30% للنفط. لكن في 11 مارس، في فرساي، بعد يومين من الاجتماع مع القادة الأوروبيين، لم يستبعد إيمانويل ماكرون أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات فيما بعد واردات الغاز أو النفط. وقال: "لا شيء ممنوع، ولا شيء غير مصرح التطرق إليه".