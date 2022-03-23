شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تصدر المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.07% رابحًا 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2025.28 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.953% رابحًا 91.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9723.55 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.34% رابحًا 11.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3361.20 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% رابحًا 62.71 نقطة ليغلق عند مستوى 12944.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% رابحًا 36.14 نقطة ليغلق عند مستوى 24478.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.2 مليون سهم بقيمة 8.1 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.21%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.77%، ثم قطاعي الأدوية والاتصالات بنسبة 0.53%.

وقفز 127 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "النهدي" بنسبة 5.60%، ثم سهم "دار المعدات" بنسبة 5.38%، ثم سهم "صدق" بنسبة 5.37%، وتراجع 67 سهمًا على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 4.16%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 4.01%، ثم سهم "اتحاد الاتصالات" بنسبة 3.76%، فيما تصدر سهم "النهدي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.34% رابحًا 11.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3361.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.4 مليون سهم محققة ما قيمته 250.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4415 صفقة لعدد 28 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاعات الخدمات والتأمين والنقل بنسبة 0.63%، 0.57%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.29%، ثم سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 3.47%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 9.93%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.58%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.6 مليون ورقة بقيمة 94.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

بورصة أبو ظبي

وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.953% رابحًا 91.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9723.55 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.775 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 232.1 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 9217 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.85%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.73%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 12.4%، ثم سهم "بنك الفجيرة الوطني" بنسبة 8.48%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 6.25%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 2.94%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 2.65%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 311.5 مليون درهم.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.07% رابحًا 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2025.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 593.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 280.24% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 4.07%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 37.99% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.90%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 29.42% مدفوعًا بارتفاع أسهم بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، بنسبة 1.08%، 1%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.36%، فيم تراجع سهمي شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 6.45%، 1.23%، على التوالي.

بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحًا 27.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7961.47 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحًا 41.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8821.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% خاسرًا 5.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6196.21 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 16.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6496.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 210.7 مليون سهم بقيمة 63.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.26%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 0.42%، 0.41%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما تراجعت قطاعات المنافع والخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.44%، 0.32%، 0.14%، على التوالي.