شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق يكشف تفاصيل مشروعات المياه والصرف المنفذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللواء سيد العشرى: نستهدف تنفيذ المشروعات ونهوها قبل الموعد المحددتسليم محطة مياه أكتوبر ومحطتى تحلية مياه بالبحر الأحمر

كشف اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، تفاصيل مشروعات المياه والصرف التى تم الانتهاء منها وتسليمها للجهات الحكومية، فى عدد من المدن والمحافظات، لافتا إلى أنه تم تسليم محطة مياه أكتوبر بطاقة 51 ألف متر مكعب يوميا.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطتي تحلية مياه فى محافظة البحر الأحمر بمدينتى حلايب وأبو رماد، بطاقة انتاجية 6 آلاف متر مكعب يوميا لكل محطة، بإجمالي 12 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة تقديرية بلغت 120 مليون جنيه.

وبالنسبة لمحطة مياه نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية، أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ ما يقارب من 75 % منها، ومن المقرر الانتهاء منها فى شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن طاقة المحطة تقدر بنحو 134 ألف متر مكعب يوميا ، بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروعات حياة كريمة، قال اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن نسب التنفيذ فاقت الجدول الزمنى، حيث وصلت نسب تنفيذ المشروعات فى محافظة الغربية لـ 85%، فيما بلغت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى محافظة كفر الشيخ 70 %، وبالنسبة لمرسي مطروح من المقرر بدء تنفيذ المشروعات فى الشهر المقبل.

وأكد أن شركة التعمير والإسكان للمرافق، تتولى تنفيذ مشروعات مياه وشبكات صرف صحى فى 4 قرى بمحافظة الغربية وهي ، كفر غازي - كفر سنبو - شماره - كفر اسماعيل ، وقرية كفر حنون.

وأوضح اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى تستهدف تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة ستغير من خريطة محافظات مصر، وفى ختام تنفيذ المبادرة، ستكون معدل التنمية فى مختلف المحافظات التى شهدت مشروعات لمبادرة حياة كريمة، ارتفع لأضعاف لأن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على مشروعات مياه وصرف، بل تمتد لتنمية حقيقة وتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية وصناعية وخلافه، وهو ما يوفر فرص عمل حقيقية لكافة شباب القرى والمحافظات، كما سيعيد مصر للريادة من جديد من خلال المبادرات الخاصة بدعم المنتج المحلى لوقف الاستيراد.