شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تستحوذ على شركة ناشئة فى التكنولوجيا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت شركة "آبل" Appl الأمريكية على شركة Credit Kudos البريطانية الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية.

ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن مصدر مطلع على الأمر، قوله إن الصفقة تمت بالفعل خلال الأسبوع الحالي، وتصل قيمة الاستحواذ وفقًا لتقارير إعلامية إلى 150 مليون دولار.

وتطور Credit Kudos برنامجًا يستخدم البيانات المصرفية للمستهلكين لإجراء فحوصات ائتمانية أكثر إيضاحًا على تطبيقات القروض.

وتعمل الشركة في مساحة ناشئة في عالم التكنولوجيا المالية المعروفة باسم "الخدمات المصرفية المفتوحة".