شكرا لقرائتكم خبر عن جناح لشباب جهاز تنمية المشروعات بمعرض "أهلا رمضان" لعرض السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك العشرات من أصحاب المشروعات الصغيرة فى معرض "السوبر ماركت – أهلا رمضان"، والذى يتم تنظيمه فى الفترة من 24 وحتى 31 مارس فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر، حيث يعرض المشاركون السلع الغذائية بمختلف أنواعها ومنتجات الألبان وعسل النحل ومنتجات الثوم ومنتجات الزيوت والمخبوزات والأدوات المنزلية والمنتجات الورقية وياميش رمضان والعطارة وزينة رمضان.

يأتى ذلك فى إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المشاركة فى المعارض المركزية والمحلية بمختلف أنواعها، والتنسيق مع جهات الدولة لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة فى تلك المعارض، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم وفتح نوافذ تسويقية جديدة لهم من جهة، فضلا عن إتاحة عرض منتجاتهم للجمهور بجودة عالية وبأسعار مخفضة تلبى احتياجات الأسرة المصرية من جهة أخرى.

ويأتى انعقاد المعرض بمناسبة حلول شهر رمضان، ولتلبية احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.