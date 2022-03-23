شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليون مستفيد من توزيع التمور داخل المملكة قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 3900 متطوع من شباب الوطن يجوبون 13منطقة

- استفادة 346 ألف أسرة بالتعاون مع 345 جمعية أهلية

كشفت جمعية التمور للخدمات الإنسانية عن توزيع 500 ألف كرتون من تمور الدولة المخصصة للجمعيات الخيرية بتكليف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استفاد منها أكثر من 1.7 مستفيد، عبر فريق من المتطوعين تجاوز 3900 متطوع جابوا 13 منطقة في وقت قياسي.

ونفذوا خطة سريعة رسمت الابتسامة على وجه 346 ألف أسرة، بالتعاون مع 345 جمعية أهلية، وتم شحن التمور إلى مستودعات الجمعيات بسلاسة وفي وقت قياسي قبل شهر رمضان المبارك عطفا على حجم الجمعيات الأهلية وانتشارها الجغرافي.

وكشف الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس إدارة الجمعية،عن إعداد قاعدة بيانات كاملة لحصر احتياجات الجمعيات الاهلية بداية العام الجاري، مؤكدا توزيع أكثر من نصف مليون كرتون من التمور التي خصصتها الدولة لتغطية احتياجات الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن البرنامج يعزز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية ورفع جودة الحياة المستفيدين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.

وبين أن "جمعية التمور" حظيت بثقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وثقة المركز الوطني للنخيل والتمور لتوزيع التمور خلال عام 1443هـ.

ورفع د.التويجري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"، على دعمهما المتواصل للجمعيات الأهلية وحرصهم على مساعدة المحتاجين، وعبر عن شكره العميق لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للنخيل والتمور على ثقتهم بالجمعية وتشريفها بتنفيذ هذا البرنامج الوطني.

وأشار إلى أن برنامج توزيع التمور يأتي امتداداً لمبادرات الجمعية التي تهدف إلى تمكين قطاع التمور في العمل التنموي والاجتماعي، ورفع كفاءة التبرعات العينية من التمور والمحافظة عليها، وتقليل الهدر والفقد.

ولفت إلى أن الجمعية حققت نتائج مميزة خلال عام 2021 حيث وزعت أكثر من 850 ألف كرتون من التمور وأكثر من 900 ألف سلة غذائية استفاد منها أكثر من 750 جمعية في كافة مناطق المملكة وأكثر من 3 ملايين مستفيد، ورصدت بالفعل احتياجات الجمعيات الأهلية لهذه السنة 2022، وتسعى لتوزيع أكثر من 500 ألف كرتون من التمور لتغطية هذه الاحتياجات وتهيب بالمزارعين والداعمين المساهمة معها للوصول لهذه المستهدفات.

الجدير بالذكر أن منطقة مكة المكرمة جاءت في مقدمة المستفيدين من برنامج توزيع تمور الدولة، ووصل عدد المستفيدين إلى 397192 شخصا حصلوا على 181447 كرتون عبر 77 جمعية، وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثانية، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 74439 شخصا حصلوا على 27247 كرتون عبر 29 جمعية.

فيما استفاد 67773 شخصا من البرنامج في الرياض حصلوا على 54091 كرتون عبر 55 جمعية، و159792 شخصا في المنطقة الشرقية حصلوا على 53284 كرتون عبر 18 جمعية، وتصل التمور إلى جميع المناطق بالسعودية عبر الجمعيات الأهلية المعتمدة.