شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء دوليون يكشفون فرص التعدين الملحي في مؤتمر بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الاطلاع علي أحدث التقنيات في منظومة رأس الخير الصديقة للبيئة

اختُتمت فعاليات المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الأول على مستوى العالم اليوم الأربعاء في مدينة الخُبر، بالكشف عن أبرز الفرص في استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات تحلية المياه في العالم.

وناقش الخبراء في اليوم الختامي تقنيات استرداد المحلول الملحي بنسب فائقة، وإزالة الترسيب الكهربائي للمعادن، إضافة إلى آليات تشغيل منظومة تحلية الشعيبة التي تُعدّ أول منظومة تجارية في العالم تُدخل المغنيسيوم للمياه المنتجة، واستخلاص المياه والأملاح عبر أنظمة غشائية متكاملة تستخدم المحيطات كمناجم مفتوحة لاستخلاص المعادن .

وتناول الخبراء مستقبل تعدين الأملاح والمعادن لخدمة صناعة الإلكترونيات الدقيقة والأدوية والكيماويات، إضافة إلى اقتصاديات تعدين المحلول الملحي بهدف استخلاص كلورايد الصوديوم ذو القيمة الغذائية العالية، وتحديات استرداد المحلول الملحي في منظومات تحلية مياه البحار، ومستقبل إنتاج مواد مستدامة من المياه والمعادن وفي نهاية المؤتمر الدولي اطّلع المشاركون على أحدث التقنيات في منظومة رأس الخير الصديقة للبيئة والتي تُعد أكبر منظومة تحلية مياه في العالم.