بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء 23 مارس، بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 1015 جنيه للجرام.

يأتي ذلك بعد تراجع السعر العالمى للذهب إلى مستويات 1911 دولارا فى البورصات العالمية، الأمر الذى أثر على المعدن فى السوق المصرية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت خلال الإثنين الماضي ارتفاعا تاريخيا، إذ وصل عيار 21 لـ1090 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر في التاريخ، متأثرا بارتفاع سعر الدولار في مصر، وهو ما أثر بقوة على تداوله.

وأفادت مصادر فى سوق الذهب، أن ارتفاع الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية تسبب في عمليات بيع كبيرة من قبل حائزي المعدن الأصفر للاستفادة من الفروق السعرية، وهو ما تسبب في زيادة المعروض من الذهب في السوق، وهذا تسبب في تراجع الأسعار.

وأضافت في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن صدمة الدولار التى أثرت على الأسواق بدأت تتلاشى وهذا سبب أيضا في حدوث بعض التراجع في سعر الذهب، كما أن البورصة العالمية شهدت تراجعا بحوالى 10 دولار وهذا ساهم أيضا في هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.

وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% عقب اجتماع استثنائي.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الأربعاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 870 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 1015 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 1160 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8120 جنيهًا

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.