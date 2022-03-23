معهد تكنولوجيا المعلومات يتيح تخصصات تدريبية جديدة ضمن مبادرة "وثبات"

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القاهرة - سامية سيد - اتاح معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 تخصصات تدريبية جديدة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة "وثبات" بالتعاون مع شركة Plural sight العالمية ومنصتها الرقمية.

قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن هذة الشراكة تأتي في إطار الطلب المتزايد لدعم سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة، وإقامة شراكة جديدة من شأنها تعزيز روافد المنح التدريبية المقدمة من المعهد .

أضافت هبة صالح، أنه من المتوقع الإنتهاء من تقييم المرحلة الأولي من البرنامج في غضون ستة أشهر حيث تم دعم العملية التدريبية بواسطة شبكة من المدربين المعتمدين في التخصصات المذكورة لتعزيز تجربة التعلم المدمج.

ومن خلال مبادرة "وثبات" أتاح معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تخصصات تدريبية جديدة وهي : "محلل بيانات، مسؤول نظام تكنولوجيا المعلومات، مطور DevOps، مهندس سحابي، متخصص في مراقبة جودة البرامج، مطور تطبيقات Android، مطور UI / UX (الواجهة الأمامية)، مطور Mean Stack، مطور Java Spring".

وتتيح المبادرة هذه التخصصات التدريبية لطلبة الصف الرابع فى عدد من الكليات المصرية المستهدفة وذلك من خلال مبادرة مراكز أبداع مصر الرقمية "Creativa".

جدير بالذكر ان مبادرة “وثبات” تعتبر واحدة من البرامج التدريبية المتخصصة المميزة التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لتدريب وتأهيل طلاب الكليات المتخصصة على المسارات التدريبية المطلوبة بقوة في سوق العمل مثل تحليل البيانات وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية و تخصص برمجيات وضمان جودة، وغيرها من المسارات التدريبية المتخصصة.

وتعد مبادرة “وثبات” منحة تدريبية متخصصة تستمر لمدة 6 أشهر ويتم تنظيمها بالتوازي مع منح المعهد التدريبية الأخرى.