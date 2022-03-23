شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تنخفض 25 جنيها وعيار 21 يسجل 990 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصرتراجع بحوالي 25 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 990 جنيها للجرام مقابل 1015 جنيها، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1911 دولار في البورصات العالمية الأمر الذى أثر على الذهب في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 848 جنيها

عيار 21 يسجل 990 جنيها

عيار 24 يسجل 1131 جنيها

الجنيه الذهب 7920 جنيها

شهدنا أسبوع مضطرب في سوق الذهب على خلفية زيادة أسعار الدولار، حيث قفز الذهب مسجلاً مستويات تاريخيه لم نشهدها من قبل، حيث بلغ الذهب أعلى مستوى عند 1090 جنيها للجرام من عيار 21 بدون إضافة مصنعية، الأمر الذي تسبب في تراجع حركة مبيعات المعدن الأصفر في الصاغة.

أسعار الذهب أمس

ومع زيادة حركة البيع في سوق الذهب شهدنا أمس تراجع ملحوظ بحوالي 90 جنيها خلال منتصف التداولات، لكن السعر العالمي تحرك قليلا نحو الصعود وهو ما جعل المعدن الأصفر يرتفع إلى مستويات 1040 دولار، وبدأت الأسعار مستهل التداولات اليوم على هبوط بحوالي 15 جنيها لينزل السعر إلى 1025 جنيها ثم تراجع 10 جنيهات الآن ليهبط سعر الذهب عيار 21 إلى مستويات 1015 جنيها للجرام كما تراجع قبل قليل الي 990 جنيها.