شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي لمؤشرات البورصة للجلسة السادسة.. ورأس المال يتجاوز750 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.793 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 11743 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 14214 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4635 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة.