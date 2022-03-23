شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 45 مليار جنيه حصيلة شهادة الادخار 18% خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 45 مليار جنيه خلال يومين من طرحها.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن 125 ألف عميل نفذوا عمليات الشراء من 144 عميلا جديدًا، موضحًا أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل".

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 30%، أمس مع مضاعفة قيمة حصيلة التنازلات اليومية.