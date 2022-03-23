شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 23-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 23-3-2022، أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.93 جنيه للشراء، و60.59 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 58.32 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.58 جنيه للشراء، و60.59 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 58.28 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى60.64 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى60.64 جنيه للشراء. 61.08 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى57.93 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى57.93 جنيه للشراء.

60.59 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر58.28 جنيه للشراء.

60.95 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib58.29 جنيه للشراء.

60.74 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية56.58 جنيه للشراء.

60.59 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي56.24 جنيه للشراء.

60.94 جنيه للبيع.