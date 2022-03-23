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أسعار سيارات هيونداى فى مصر 2022

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار سيارات هيونداى طرازات «توسان» الفئة الأولى «Smart» حوالي 525 ألف جنيه ، وذلك طبقا لأخر تحديث بالأمس كما كشفت عنه شركة جي بي غبور اوتو . 

 

اما أسعار سيارات «توسان» الفئة الثانية «Smart Plus»  فقد قفزت إلى 555 ألف جنيه . 

 

وسجلت الفئة الثالثة «Modern» حوالي 590 آلاف جنيه . 

 

والفئة الرابعة «Advanced» جاءت بسعر 645 ألف جنيه .

 

واخيرا تقدم الفئة الخامسة «Premium» بنحو 685 ألف جنيه وهي اهلي فئة من السيارة توسان 2022 .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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