شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سيارات هيونداى فى مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار سيارات هيونداى طرازات «توسان» الفئة الأولى «Smart» حوالي 525 ألف جنيه ، وذلك طبقا لأخر تحديث بالأمس كما كشفت عنه شركة جي بي غبور اوتو .

اما أسعار سيارات «توسان» الفئة الثانية «Smart Plus» فقد قفزت إلى 555 ألف جنيه .

وسجلت الفئة الثالثة «Modern» حوالي 590 آلاف جنيه .

والفئة الرابعة «Advanced» جاءت بسعر 645 ألف جنيه .

واخيرا تقدم الفئة الخامسة «Premium» بنحو 685 ألف جنيه وهي اهلي فئة من السيارة الرياضية توسان 2022 .