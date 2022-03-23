شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-3-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-3-2022، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 18.43 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.53 جنيه، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى18.45 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى18.45 جنيه للشراء. 18.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.43 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.43 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.45 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.45 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.45 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.45 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة18.45 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة18.45 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى18.48 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى18.48 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.