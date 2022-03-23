شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء تتراجع.. عيار 21 يسجل 1025 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر جرام الذهب الآن في الصاغة بحوالي 15 جنيها، وذلك بعد اضطرابات عدة في سعر المعدن بجلسات التداول مساء أمس الثلاثاء، حيث هبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة من 1040 إلي 1025 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 878 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 1025 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1171 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8200 جنيها

أفادت مصادر في سوق الذهب، بأن ارتفاع الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية تسبب في عمليات بيع كبيرة من قبل حائزي المعدن الأصفر للاستفادة من الفروق السعرية، وهو ما تسبب في زيادة المعروض من الذهب في السوق.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن صدمة الدولار التي أثرت على الأسواق تلاشت وهذا سبب أيضا في حدوث بعض التراجع في سعر الذهب، كما أن البورصة العالمية شهدت تراجعا بحوالي 10 دولار وهذا ساهم أيضا في هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.

وكانت أسعار الذهب قفزت باكثر من 180 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق، وهو ما جعل الأسعار تسجل قفزات كبيرة على مدار تعاملات الاثنين وحتى منتصف تعاملات الثلاثاء، ثم بدأ الذهب في رحلة هبوط بلغت 90 جنيها للجرام ثم عاود الذهب الصعود بحوالي 50 جنيها مرة أخري.