شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1015 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى مصر تراجعا بنحو 10 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1015 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع السعر العالمى للذهب إلى مستويات 1911 دولارا فى البورصات العالمية، الأمر الذى أثر على الذهب فى السوق المصرية.





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 870 جنيها

عيار 21 يسجل 1015 جنيها

عيار 24 يسجل 1160 جنيها

الجنيه الذهب 8120 جنيها

شهدنا أسبوع امضطربا فى سوق الذهب على خلفية زيادة أسعار الدولار، حيث قفز الذهب مسجلاً مستويات تاريخيه لم نشهدها من قبل، حيث بلغ الذهب أعلى مستوى عند 1090 جنيها للجرام من عيار 21 بدون إضافة مصنعية، الأمر الذى تسبب فى تراجع حركة مبيعات المعدن الأصفر فى الصاغة.

أسعار الذهب أمس

ومع زيادة حركة البيع فى سوق الذهب شهدنا أمس تراجعا ملحوظا بنحو 90 جنيها خلال منتصف التداولات، لكن السعر العالمى تحرك قليلا نحو الصعود وهو ما جعل المعدن الأصفر يرتفع إلى مستويات 1040 دولارا، وبدأت الأسعار مستهل التداولات اليوم على هبوط بنحو 15 جنيها لينزل السعر إلى 1025 جنيها ثم تراجع 10 جنيهات الآن ليهبط سعر الذهب عيار 21 إلى مستويات 1015 جنيها للجرام.





توقعات أسعار الذهب

توقعات أسعار الذهب فى مصر حاليًا لا يمكن التنبؤ بوضع مستقبل المعدن النفيس، فى ظل استمرار التغيرات التي تشهدها سوق الدولار، لكن المؤشرات تؤكد أن الذهب سيظل فوق 1000 جنيه للجرام من العيار الرئيسي مع استمرار الاضطراب في وضع سعر الدولار، لذلك التغيرات في سعر الذهب عالميا لن تكون مؤثرة بقوة على سعر الذهب في مصر ، فقد نشهد تغيرات في الأونصة الذهب عالميا وفي مصر قد تستقر الأسعار أو ترتفع في حالة ارتفاع سعر الدولار.