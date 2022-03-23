شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية لكوريا الجنوبية لـ38 مليون دولار فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية لكوريا الجنوبية بنسبة 17% لتبلغ 38 مليون دولار خلال 2021، في مقابل 32 مليون دولار خلال 2020.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في سول، تحت عنوان " الواردات الكورية من المنتجات الغذائية وسبل تنمية الصادرات المصرية منها .

وأوضحت أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الـ 27 ضمن أهم الدول للمنتجات الغذائية المصرية خلال العام الماضي، منوهة بأن إجمالي قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى كوريا خلال الفترة من 2014-2021 بلغت 218 مليون دولار، محققة نمو 22,6% بين العامين.

وأضافت خيري أنه على مدار الـ 8 سنوات الماضية شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية لكوريا تباينا حيث زادت خلال 2020 نمو بنسبة 39% بالرغم من تداعيات كورونا، بينما كانت متراجعة خلال 2019 بنسبة 17% لتبلغ 23 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار خلال 2018.

وتابعت أن الصادرات نمت في 2018 بنسبة 16% مقارنة بعام 2017 البالغة 24 مليون دولار، في مقابل 21 مليون دولار خلال 2016 بنمو 14%، بينما كانت نفس القيمة في 2015 متراجعة بنسبة 31% مقارنة بـ 2014 التي سجلت 31 مليون دولار .

وعن أهم السلع الغذائية التي تصدرها مصر إلى كوريا الجنوبية، أوضحت خيري أن تفل قصب السكر يعد أكبر المنتجات الغذائية المصدرة لكوريا حيث يستحوذ على 94% من إجمالي الصادرات بقيمة 35,5 مليون دولار خلال 2021 .

وذكرت أن قيمة صادرات محضرات الحبوب والبسكويت من مصر إلى كوريا بلغت العام الماضي نحو 845 ألف دولار، والبذور والاثمار الزيتية نحو 500 ألف دولار، والفراولة المجمدة نحو 430 ألف دولار، والبطاطس المصنعة نحو 132 ألف دولار، وزيت الطعام نحو 132 ألف دولار