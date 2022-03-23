شكرا لقرائتكم خبر عن "بالم هيلز للتعمير" و"تعليم" يوقعان مع شركة JBI للإشراف على تنفيذ جامعة باديا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت شركة بالم هيلز للتعمير -الرائدة في التطوير العقاري- وشركة تعليم لخدمات الإدارة_ إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم العالي في مصر _ مع شركة يوليوس بيرجر إنترناشيونال (JBI) لتولي أعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ مشروع جامعة باديا الدولية، المقام على مساحة 160 ألف متر مربع في مدينة باديا بغرب القاهرة، يأتي ذلك في إطار حرص "بالم هيلز للتعمير" على إنشاء الجامعة وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من أعمال التنفيذ خلال 3 سنوات.

وقع عقود الشراكة، محمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة، والدكتور بير لوباش الرئيس التنفيذي شركة Julius Berger International (JBI)، والمهندس أحمد عطا الله، نائب الرئيس التنفيذي الأول للتطوير بشركة بالم هيلز للتعمير.

وتعتزم شركتي بالم هيلز للتعمير وشركة تعليم ضخ استثمارات بقيمة2.1 مليار جنيه، للأعمال الإنشائية والتنفيذية بجامعة باديا الدولية، والتي من المقرر الانتهاء منها على 3 مراحل ، ويضم الحرم الجامعي لجامعة باديا الدولية 8 كليات علمية ونظرية في مجالات الطب والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون الجميلة وإدارة الأعمال تستوعب أكثر من 9 آلاف طالب، ومن المخطط أن تقدم شهادات معتمدة من كبرى الجامعات الأوربية المصنفة من أفضل الجامعات عالميا، وأن تبدأ الدراسة بكلية الطب بدء من العام الدراسي 2023/2024.

قال السيد/ ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، إن شركة بالم هيلز تحرص على عقد شراكات ناجحة مع كبرى الشركات العالمية الكبرى في تنفيذ جميع مشروعات الشركة، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الشركة ورؤيتها في تقديم منتج يتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية في التصميم والتنفيذ. وفي سبيل ذلك اختارت شركة بالم هيلز للتعمير، اسناد أعمال الإدارة والإشراف على التنفيذ لمشروع جامعة باديا الدولية، لشركة يوليوس بيرجر إنترناشيونال (JBI)، في ظل ما تتميز به من خبرة تصل إلى 120 عامًا في إنشاء مشروعات متميزة، لضمان تنفيذ الجامعة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

من جانبه قال محمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة، شراكتنا مع بالم هيلز للتعمير في جامعة باديا الدولية، جاءت في إطار خطة الشركة في تطوير وتوسيع منشآت التعليم الجامعي في مصر لاستيعاب الطلب الضخم سنويًا من الشباب المصري في المرحلة الجامعية واستقطاب طلاب من دول مجاورة للدراسة في مصر، كما نسعى على تقديم مستوى تعليمي مميز بجامعة باديا، يتناسب مع مدينة "باديا" التي تعد مركزًا للابتكار والإبداع والتكنولوجيا، بدايةً من تصميم وإنشاء جامعة باديا على أعلى مستوى، وعقد شراكات مع كبرى الجامعات الأوربية لتحقيق طفرة في مجال التعليم العالي في مصر.

وفي نفس السياق قال والدكتور بير لوباش الرئيس التنفيذي لشركة يوليوس بيرجر إنترناشيونال (JBI) :"سعداء لاختيارنا من قبل شركة بالم هيلز للتعمير والتي تعد من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وشركة تعليم لخدمات الإدارة وهي من كبرى منصات التعليم الجامعي في مصر، لإدارة المشروع و الإشراف علي التنفيذ لجامعة باديا الدولية"، مضيفًا :"نستهدف بأن يتم تنفيذ منشآت جامعة باديا وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية بما يتماشى مع كون مدينة باديا أول مدينة مستدامة وأول مدينة ذكية في قلب مدينة أكتوبر الجديدة، كما سنعمل على التعجيل من وتيرة الأعمال بالجامعة لإنجازها وفق الخطة الزمنية المحددة ونفتخر بهذا التعاون المستمر مع شركة بالم هيلز للتعمير والثقة التي توليها لنا ".

وتعد مدينة باديا هي أكبر مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير في غرب القاهرة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية. وتعتبر باديا أول مدينة مستدامة في مصر وأول مدينة ذكية في قلب مدينة أكتوبر الجديدة، تقام على مساحة 3000 فدانا، بإجمالي 50 ألف وحدة سكنية. وتتميز مدينة باديا بموقع استراتيجي يربط بين غرب وشرق القاهرة.

تشمل مدينة "باديا" كافة أنواع المرافق المتنوعة منها: خدمات تعليمية، وترفيهية، وصحية، وأنشطة تجارة التجزئة، نادي رياضي، على مساحة 80 فدانًا، ليكون الأكبر في منطقة غرب القاهرة، بالإضافة إلى 6 مدراس محلية ودولية مجهزين على أعلى مستوى، المولات العالمية، المكاتب الإدارية، كلوب هاوس، السينمات، منتجع صحي وفنادق عالمية، كما أن هناك مساحات خضراء شاسعة، والكثير من البحيرات الصناعية.

والجدير بالذكر أنه قد سبق وتعاونت شركة بالم هيلز للتعمير مع شركة يوليوس بيرجر إنترناشيونال (JBI)، للإشراف على تنفيذ تصميمات مدينة باديا، التي أنجزت بواسطة رواد التخطيط العمراني "AS+P" في ألمانية ، البروفيسور ألبرت شبير، أقوي مصممين المدن في العالم، وقد توجت المدينة بأهم الجوائز العالمية " Iconic Awardو German Design Award.