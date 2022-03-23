شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنشر الثقافة المالية فى الجامعات..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مذكرة تعاون مع إحدى الجامعات الخاصة، وذلك لتعزيز جهود الجانبين في نشر الثقافة المالية وتعريف الطلاب بمختلف التخصصات بأساسيات ومبادئ الادخار والاستثمار في سوق المال، فضلا عن توفير تطبيقات عملية لتجربة عملية التداول بشكل افتراضي لاكتساب مهارات وخبرات جديدة ترفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم لتتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وافتتح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أول وحدة متكاملة تضم أحدث الأجهزة لتعريف وتأهيل طلاب إحدى الجامعات الخاصة على أفضل معارف وممارسات عملية التداول في البورصة وما تتضمنه من مهارات التحليل المالي والفني والأمور الأخرى ذات الصلة بعملية الاستثمار والتداول الصحيح بسوق الأوراق المالية، وذلك كأول وحدة من نوعها في الجامعات المصرية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، وذلك بحضور الأستاذة نرمين أبو جازية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة الألفي للتنمية البشرية.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التعاون مع إحدى الجامعات خطوة تتسق مع رؤية إدارة البورصة المصرية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري بشكل مستدام، والتي تولي اهتمام كبير بملف رفع مستويات الوعي والثقافة المالية لدي المجتمع وبالأخص طلاب الجامعات والمدارس، وذلك حتى يتمكن طلاب اليوم قادة المستقبل من امتلاك مهارات ومعارف تنافسية تؤهلهم لإضافة قيمة عند الانضمام لسوق العمل.

أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن التعاون يتضمن إلى جانب تقديم سلسلة محاضرات تشرح للطلاب بشكل واضح وبسيط ما هي البورصة وطبيعة عملها وموقعها ودورها في الاقتصاد المصري وكذلك أساسيات ومبادئ الادخار والاستثمار في الأسهم، تدريب الطلاب على استخدام نموذج محاكاة التداول الذي طورته إدارة البورصة المصرية وذلك ليكونوا قريب الصلة من عملية الاستثمار والتداول، وهو ما سيتم داخل وحدة العمل المتكاملة التي تضم أفضل الأجهزة اللازمة للتعلم والتطبيق.

كشف الدكتور فريد ان التعاون سيمتد ليطول الاستفادة من خبرات الطلاب المتميزين خلال ورش العمل وبرامج التدريب المختلفة وذلك من خلال توفير فرص تدريب لهم داخل البورصة وأيضا منحهم دورات تدريبية أكثر تقدما للاستفادة منهم كمحاضرين تحت إشراف فرق العمل بالبورصة المصرية لمشاركة ما تعلموه من معارف ومهارات وتطبيقات متعلقة بالتداول والاستثمار في البورصة مع زملائهم الطلاب.