شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 23-3-2022، وذلك مقارنة بتداولات أمس، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.18 جنيه مصرى، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 5.63 روبل الروسي، بسبب تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، 116.07دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.69دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء ،قد تراجعت، مع الاستمرار على نفس مستوى الارتفاع وسط مخاوف متعلقة بنقص الإمدادات النفطية.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-03-16 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-17 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-18 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-19 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-20 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-21 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.17 جنيه مصري.

2022-03-22 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.18 جنيه مصري.