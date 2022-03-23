شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السجائر اليوم.. كليوباترا بوكس بـ 20 جنيها و"البلاك" بـ24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار السجائر استقرارها فى الأسواق اليوم الأربعاء 23 -3-2022، سواء السجائر المحلية أو الأجنبية.. واليوم السابع ينشر أسعار السجائر اليوم .. تعرف عليها.. تعرف علي اسعار بيع السجائر للمستهلك سعر كليوباترا سوفت كوين 19 جنيها. سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 20 جنيها . سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها . سعر "بوكس 10" 11.50 جنيها . سعر بوسطن/بلمونت 19.50 جنيها . سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيها. سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها. سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها . سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 21 جنيهاً. سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهاً. سجائر وينستون أحمر ب 31 جنيها. سجائر وينستون أزرق ب 31 جنيها. سجائر وينستون سيلفر ب 31 جنيها. سجائر وينستون توت ب 33 جنيها . سجائر كاميل 37 جنيها. سجائر مارلبورو 46 جنيها. سجائر ميريت 49 جنيها. سجائر دانهل 49 جنيها. سجائر دانهل ماستر بليند 41 جنيها. سجائر فايسروى 29 جنيها. سجائر كنت 44 جنيها. سجائر بال مال 29 جنيها. سجائر رويالز 21 جنيها .