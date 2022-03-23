شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاع في ظل تزايد التوقعات بإقرار دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) و الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي عن 110 دولارات للبرميل، بعد تراجعه الطفيف أمس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قادة دول الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو يعتزمون عقد اجتماع غدا الخميس لإقرار حزمة جديدة من العقوبات والإجراءات ضد روسيا. وكان جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال إن الولايات المتحدة وحلفاءها ستفرض المزيد من العقوبات على موسكو.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بنسبة 1% إلى 41ر110 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2ر1% إلى 82ر116 دولار للبرميل.