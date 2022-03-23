شكرا لقرائتكم خبر تداول السعودية تعتزم إطلاق حزمة تحسينات لتطوير البنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم مجموعة تداول السعودية إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة من خلال شركاتها التابعة، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها من خلال توفير بيئة تداول أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين في السوق، إضافة إلى تمكين المشاركين في السوق من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.

وأُعلن عن التحسينات خلال النسخة الأولى من ملتقى السوق المالية السعودية، الذي تعقده مجموعة تداول السعودية، تحت رعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ويستقطب الملتقى كلا من المصدرين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، لمناقشة سبل تحسين السوق المالية السعودية.

وستقدم مجموعة تداول السعودية هذه الحزمة من التحسينات عبر تكامل الشركات التابعة لها، والتي تشمل كلا من تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

وترسخ حزمة التحسينات الجديدة على السوق المالية السعودية من ريادة المملكة كسوق ناشئة ووجهة استثمارية عالمية جذابة ومتطورة تقنيا، ومكانتها كبوابة استراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى مجموعة تداول السعودية من خلال إطلاق هذه التحسينات، التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية، إلى تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة، لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق، كما ستسهم هذه التحسينات في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر وعمليات التداول وخدمات ما بعد التداول للجهات العاملة في السوق المالية في المملكة، مثل مؤسسات السوق المالية والبنوك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية عالمية جذابة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان، «سيسهم إطلاق هذه التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلا عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة».

التحسينات الجديدة تشمل ما يلي:

- تداول السعودية: تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين في السوق، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف. كما تشمل التحسينات الأخرى تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين (T+0) و(T+5) للصفقات المتفاوض عليها، وغيرها من التحسينات والخدمات.

- مقاصة: تطوير خدمات المقاصة لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر، وتسهيل تقديم منتجات وخدمات جديدة لأعضاء المقاصة. وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى صفقات عدة بالسعر نفسه، وغيرها من التحسينات والخدمات.

- إيداع: تقديم النظام الجديد للإيداع والتسوية وخدمات ما بعد التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لتحسين تجربة مؤسسات السوق المالية وأمناء الحفظ ووكلاء التسوية والمستثمرين، وتشمل التحسينات الإضافية المعالجة المباشرة لرسائل الآيزوISO 15022، ومطابقة العمليات وإعداد التقارير المخصصة للمشاركين بشكل يومي، وغيرها من التحسينات والخدمات.