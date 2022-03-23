شكرا لقرائتكم خبر أرامكو السعودية تؤهل 78 سيدة في مجال السلامة والأمن الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت شركة أرامكو السعودية بتخريج 78 متدربة للمرة الأولى في مجال السلامة والأمن الصناعي، بعد إكمالهن متطلبات التأهيل والتدريب كمساعدات أمن ومفتشات سلامة ووقاية من الحرائق، بحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية والسلامة والأمن الصناعي.

وقال الناصر «أهنئ جميع الخريجات وعائلاتهن والقائمين على البرنامج، ونحن سعداء جدا أن نرى بناتنا وقد أكملن بنجاح هذا البرنامج الريادي وحصلن على التأهيل الأكاديمي الذي سيسهم في نموهن المهني في مجال مهم جدا لصناعة الطاقة، كما أننا نفخر بتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في المحافظة على السجل المتميز للشركة على طريق السلامة، وهي رحلة تمتد لأكثر من 80 عاما، وقصة نجاح تسعى أرامكو السعودية ومقاولوها وموردوها للمحافظة عليها وتعزيزها، وأن تجعلها في جوهر وصميم أعمالها داخل المملكة وخارجها؛ في الحقول والمعامل ومراكز البحوث والمكاتب والبيوت والمرافق السكنية وأماكن التجمع وعلى الطرق، حيث التنقل والسفر، وفي أماكن الراحة والترفيه أيضا».

وأضاف الناصر أن أرامكو السعودية حريصة على أن تكون نموذجا ملهما في تمكين القوى العاملة، وأن تشارك بشكل ملموس في جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة فيما يخص تنمية القدرات البشرية وتمكين المرأة، وخاصة أن الرؤية دشنت مرحلة جديدة غير مسبوقة في إتاحة فرص كان من الصعب تخيلها في سنوات سابقة. ويمثل تخريج 78 متدربة في السلامة والأمن الصناعي جزءا من برامج الشركة لتسريع تطوير الموظفات، مما يعكس التزام الشركة بالتنوع والشمولية، فأرامكو السعودية تضم إداريات ومهندسات يعملن في مختلف القطاعات، إضافة إلى المبتكرات والمتخصصات في المجالات العلمية والتقنية بمراكز البحوث والتطوير التابعة لأرامكو السعودية. وقال «نعتز بأن يكون مجال السلامة والأمن الصناعي من المجالات التي تسهم فيها المرأة، وخاصة أن أعمال الشركة تتوسع، ويكتسب هذا المجال أهمية متزايدة، ويتسم بالتطور المستمر في الأساليب والتقنيات اللازمة لحماية مرافق الشركة والعاملين فيها».

وأكد الناصر أن أرامكو حريصة على المحافظة على موقعها الريادي بين شركات الطاقة العالمية في سجل السلامة باتباعها الدقيق والصارم لقواعد السلامة والامتثال التام لإجراءاتها، إذ إن ذلك يمثل جزءا أصيلا من قيم الشركة وثقافتها، وهو نهج أثمر عن تحقيق كثير من النجاحات التي أسهمت بطريق مباشر وغير مباشر في الإنجازات الكبرى المتكررة لأرامكو السعودية عبر الزمن، مما أسهم في حصول الشركة على جوائز عالمية عدة مرموقة، وضعتها في مركز ريادي بالنسبة لأداء السلامة.