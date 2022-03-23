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وأوضحت الوزارة أنها نفذت ضمن خطة عملها الموسمية للشهر الكريم هذا العام 1443هـ جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق بمناطق المملكة كافة؛ بهدف رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
وأشارت وزارة التجارة إلى أنها تعمل طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توفر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضبط محاولات التأثير على الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك.
وتتم متابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.
12 إجراء لمتابعة وفرة المنتجات الرمضانية
- جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق
- رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب
- تلبية أي زيادة طارئة في جانب الطلب
- التأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات
- تحديد الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك
- التحقق من تأمين مخزون كاف
- ضبط محاولات التأثير على الأسعار
- ضبط حالات الغش والتضليل للعروض
- اتخاذ إجراءات نظامية تجاه المخالفين
- متابعة وضع بطاقات الأسعار على المعروضات
- مطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة
- ضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة
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