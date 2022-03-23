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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الجيومكانية وهيئة عقارات الدولة بحثتا الربط التقني بين الهيئتين، وذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور محمد آل صايل في مقر الهيئة، بنائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر. وجرى خلال اللقاء بحث سبل الربط التقني بين منصة إحكام والمنصة الجيومكانية الوطنية، وتبادل ومشاركة البيانات والمعلومات الجيومكانية، بما يخدم ويحقق أهداف الهيئتين في خدمة المواطنين وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.



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