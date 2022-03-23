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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكاديمية المالية نظمت لقاء الحوار المالي «Fin Talk»، افتراضيا عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان «الابتكار ومستقبل الاستثمار في القطاع المصرفي».

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، خلال مشاركته في اللقاء، أن القطاع المصرفي في المملكة أسهم بشكل كبير في تملك أكثر من 300 ألف مواطن منازلهم سنويا، وذلك بفضل التعاون بين جهات حكومية عدة والبنوك السعودية.

وبين أهم تحديات القطاع المصرفي في المملكة مع التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية، حيث تزايدت تلك المخاطر والتحديات، ومنها الاحتيال المالي الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، مضيفا أن البنك المركزي السعودي كان له دور فاعل في خلق قطاع مصرفي قوي وتنافسي، أسهم في تخطي بنوك المملكة لأهم التحديات والمخاطر خلال جائحة كورونا بفضل الدعم الحكومي.