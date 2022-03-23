شكرا لقرائتكم خبر الأكاديمية المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، خلال مشاركته في اللقاء، أن القطاع المصرفي في المملكة أسهم بشكل كبير في تملك أكثر من 300 ألف مواطن منازلهم سنويا، وذلك بفضل التعاون بين جهات حكومية عدة والبنوك السعودية.
وبين أهم تحديات القطاع المصرفي في المملكة مع التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية، حيث تزايدت تلك المخاطر والتحديات، ومنها الاحتيال المالي الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، مضيفا أن البنك المركزي السعودي كان له دور فاعل في خلق قطاع مصرفي قوي وتنافسي، أسهم في تخطي بنوك المملكة لأهم التحديات والمخاطر خلال جائحة كورونا بفضل الدعم الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأكاديمية المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.