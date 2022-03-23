السعودية والكويت تطوران حقل الدرة للغاز وتتقاسمان الإنتاج بالتساوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت السعودية والكويت على البدء في تطوير واستغلال حقل الدرة المغمور للغاز وتقاسم الإنتاج بالتساوي، وذلك خلال اجتماع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في العاصمة الكويتية، مع وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت الدكتور محمد الفارس.

وشهد الاجتماع التوقيع على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي؛ لاستغلاله، ولقيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ويأتي توقيع المحضر تحقيقا لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في الكويت، 24 ديسمبر 2019، التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم3 قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا، وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يجري فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.

وسيسهم تطوير هذا الحقل الاستراتيجي في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين.

تطوير حقل الدرة المغمور:







الهدف تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في السعودية والكويت



المطور شركة عمليات الخفجي المشتركة (شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج)



الاتفاق على اختيار استشاري لإجراء الدراسات الفنية ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية



الإنتاج المتوقع:





مليار قدم3 قياسية من الغاز الطبيعي يوميا



84 ألف برميل من المكثفات يوميا



تقسيم الإنتاج: