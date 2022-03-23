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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص استثمارية عرضتها أمانة منطقة الباحة على عدد من المستثمرين وسيدات ورجال الأعمال بالمنطقة، إضافة إلى المميزات الاقتصادية والمكانية والجغرافية للمنطقة. ونوه نائب أمين منطقة الباحة سعيد الغامدي إلى أن الباحة بيئة استثمارية جاذبة بعد أن هيأت لها الدولة البنية التحتية الشاملة. وتطرق إلى المرحلة الجديدة للقطاع البلدي واستراتيجيتها التنفيذية الهادفة إلى ازدهار المدن والارتقاء بجودة الحياة، مبينا أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في التحول السريع نحو تحقيق أهداف التنمية، من خلال المشروعات التطويرية والخطط والاستثمارات البلدية وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة.

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