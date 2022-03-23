شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية توافق على نقل شركتين من النقل وتقترض 1.2 مليار جنيه من المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العامة للقابضة للصناعات المعدنية على التزام القابضة ‏بتقديم ضمانة عينيه لوزارة المالية وفقا للقانون رقم 155 لسنة 2021، عبارة عن قطعة أرض فضاء‏ فى الشوبك الشرقى بمركز الصف بالجيزة مملوكة لشركة الحديد والصلب تحت التصفية ، تعادل قيمتها الضمانات المالية التي تصدرها وزارة المالية قرض بقيمة 1.259 مليار جنيه لسداد مستحقات العاملين بالشركة نتيجة التصفيه.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية برئاسة هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام على نقل تبعية شركة مصر لتجارة السيارات وشركة النيل لإصلاح السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، الي الشركة ، حيث سبق وأن صدر قرار الجمعية العامة للشركة الحديد الصلب لتصفيتها ، و تم توقيع اتفاقية العمل الجماعي وصدر القانون رقم 155 الخاص بالقرض مع التزام الشركة بتقديم الارض ، ومساحتها 261,303 متر مربع في الشوبك الشرقي مركز الصف محافظة الجيزة‏ كضمانة .

وبتاريخ 10 مارس ورد خطاب وزير المالية ، يطلب موافقة الجمعية العامة للشركة بالتزامها بعدم التصرف في تلك الأراضي إلا بعد موافقة وزارة المالية وبالفعل تم تقديم القرارات المطلوبة وموافقة الجمعية على التزام الشركة القابضة بذلك‬.

وفيما يتعلق بنقل شركتي السيارات من القابضة للنقل البحرى فإنه بتاريخ 16 مارس 2021 صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 8 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير قطاع الأعمال ، بشأن التنسيق والمتابعة لاستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل تبعية الشركتين ، حيث ‏تحدد تاريخ 1 يوليو يكون هو تاريخ نقل تبعية الشركتين مصر لتجارة السيارات وصناعات وإصلاح السيارات إلى القابضة المعدنية بالقيمة الدفترية، ، على أن تلتزم الشركة القابضة للنقل بسداد ما على الشركتين من التزامات .

كما عقدت القابضة للنقل البحرى جمعية عمومية غير عادية ، لنقل الشركات لقوايض اخري بعد انتقالها لوزارة النقل .