شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية بمحافظات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع حياة كريمة، التنموى، الأكبر والأضخم فى تاريخ الدولة المصرية، ومن المشروعات الرائدة فى العالم، ويستهدف مشروع حياة كربمة المواطن فى المقام الأول، فالدولة المصرية تعتزم إحداث تنمية حقيقة وشاملة فى الريف المصرى.

وتنفذ خطة تنمية الأسرة المصرية ضمن "حياة كريمة" والتى تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية والسيطرة على النمو السكانى، من خلال توسيع مراكز التنمية الأسرية، وتطوير مستشفيات التكامل، وميكنة الخدمات المقدمة،

وكشفت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها ان خطة العام المالى الجديد 22/2023 تستهدف تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة "حياة كريمة" بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية، إلى جانب إجراء تطوير شامل لـ 52 مستشفى ومركزا صحيا لتنمية الأسرة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها حاليا 90%، فضلا عن 7 مستشفيات جامعية.