شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط 3.3% لتصل لـ6.5 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخـام خـلال شهر يناير 2022 بنسبة % 3.3 لتصل إلى حوالي 6.5 مليون برميل يوميا ، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة % 18.9 لتبلغ حوالي 2.4 مليون برميل يوميا،وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية فبراير 2022.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "،انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطيـة خـلال شهر يناير 2022 بنسبة 11.4 % لتصل إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميا ، كما انخفضت صـادراتها من المنتجـات النفطية بنسبة 15.7 % لتبلغ حوالي 4.2 مليون برميل يوميا .

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر يناير 2022 بمقدار 97 ألـف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.487 مليون برميل يوميا، أنه يتوقع ارتفاعه خلال شهرى فبراير ومارس 2022 ليصل إلى 8.707 مليون برميل يوميا وفى تطور أخر ، ارتفاع عـدد الحفارات العاملة بمقدار 20 حفارة خلال شهر يناير 2022 ليبلغ 542 حفارة.