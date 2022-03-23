شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المخزون التجارى النفطى 39 مليون برميل ليصل إلى 2641 مليـونًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض المخزون التجارى النفطى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنميـة خـلال شـهر يناير 2022 بمقدار 39 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 2641 مليـون برميل،وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية فبراير 2022 لمنظمة "أوابك".

وذكر التقرير، انخفاض المخزون الإستراتيجى بمقـدار 5 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 1779 مليون برميل.

وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يناير 2022 بنحو 37 ألـف برميل يوميا، أى بنسبة 0.04% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 99 مليون برميل يوميا، كما انخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجـة من خارج أوبك بنسبة 0.04% ليصل إلى نحو 65.8 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 33.2 مليون برميل يوميا.

وفيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبـك + مـن الـنفط الخـام فـقـد ارتفعـت خـلال شـهر يناير 2022 بنحو 292 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.7% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 39.7 مليون برميل يوميا.