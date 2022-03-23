شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة استقدام العمالة السيريلانكية مرهون بخفض التكلفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، م. منصور الشثري، أن العمالة السيريلانكية مقبولة ويمكن استخدامها في سوق العمل بالمملكة، إلا أن الأمر يتطلب خفض تكلفة إرسال العمالة التي تطالب بها وكالات التوظيف السيريلانكية من نظيرتها السعودية

جاء ذلك خلال لقاء وفد سيريلانكي أمس، برئاسة السفير باكير أمزا سفير جمهورية سيريلانكا لدى المملكة برجال أعمال سعوديين برئاسة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض م. منصور الشثري، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز حضور العمالة السيريلانكية للمملكة.

وقال الشثري: إن الفروقات السعرية الكبيرة بين تكلفة استقدام العمالة السيريلانكية تختلف عن التكلفة التي تطالب بها وكالات التوظيف السيريلانكية عند إرسالها العمالة لبلدان أخرى، إذ تقل التكلفة عن العمالة المرسلة للمملكة، لا سيما في الدول الخليجية المجاورة، مطالبا الجانب السيريلانكي النظر في ذلك وضبطه بقانون.

وأشار إلى أن المملكة تعيش عصرا مزدهرا عبر رؤية 2030 ما يؤكد أهمية بحث هذا الموضوع رغبة في تعزيز حضور العمالة السيريلانكية.

وأكد السفير باكير أمزا أن العلاقة الدبلوماسية العميقة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما، بحكم تداول العمالة السيريلانكية في المملكة تنادي بأهمية الأدوار التي يجب أن يقوم بها الطرفان لمواكبة هذه العلاقة بتعزيز حضور العمالة السيريلانكية للمملكة، مبديا استعداده للعمل على ذلك.