شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار ريال إنفاق المستهلكين على المطاعم والمقاهي في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع المطاعم والمقاهي تصدر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 19 مارس الحالي، بقيمة عمليات بلغت 1.575 مليار ريال، مقابل 1.545 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.9 %، فيما انخفض عدد العمليات بنحو 5.8 %، مسجلا 37.880 مليون عملية، مقابل 40.202 مليون عملية.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع الأطعمة والمشروبات في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.539 مليار ريال، مقارنة بـ 1.572 مليار ريال، منخفضا بنسبة 2.1 %، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 6.6 % مسجلا 29.182 مليون عملية، مقابل 31.254 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.062 مليار ريال، مقابل 1.112 مليار ريال، متراجعا بنسبة 4.5 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية مسجلا 930.028 مليون ريال، مقابل 854.126 مليون ريال، مرتفعا بنسبة قدرها 8.9 %، بينما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 667.521 مليون ريال، مقابل 719.913 مليون ريال، متراجعا بنسبة 7.3 %.

وبحسب التقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 656.592 مليون ريال، مقابل 703.896 مليون ريال، منخفضا بنسبة 6.7 %، بينما جاء في المرتبة السابعة قطاع النقل، بقيمة 543.471 مليون ريال، مقابل 561.183 مليون ريال، منخفضا بنسبة 3.2 %. وتلاه قطاع مواد التشييد والبناء بقيمة 429.696 مليون ريال، مقابل 429.685 مليون ريال.

وفي المرتبة التاسعة جاء قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغت 390.794 مليون ريال، مقابل 360.850 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 8.3 %، وفي المرتبة العاشرة جاء قطاع الفنادق بقيمة عمليات بلغت 304.423 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 18.7 % على أساس أسبوعي.

وبلغ إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 12 مارس الحالي نحو 10.735 مليار ريال، مقارنة بـ 10.807 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق عليه، قدره 0.7 %، فيما بلغ عدد العمليات 128.050 مليون عملية، مقابل 135.386 مليون عملية، بانخفاض قدره 5.4 %.