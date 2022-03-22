شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق على ارتفاع وأسهم التكنولوجيا تقود المكاسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، تتصدرها مكاسب كبيرة للمؤشر ناسداك، مع تعافي أسهم التكنولوجيا من خسائرها في الآونة الأخيرة، وصعود أسهم شركة نايكي لصناعة الملابس والأدوات الرياضية بعد نتائج فصلية إيجابية.

وارتفعت الأسهم المالية أيضا مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.36 بالمئة، ليحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب كبيرة.

ووفقا لبيانات أولية، زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 51.38 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 4512.56 نقطة عند الإغلاق، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 270.91 نقطة أو 1.96 بالمئة إلى 14109.37 نقطة. وقفز أيضا المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 263.63 نقطة أو 0.76 بالمئة إلى 34816.62 نقطة.