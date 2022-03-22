الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 1050 جنيهاً للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية، وذلك مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً من مستوى 1914 دولاراً للأوقية إلى مستوى 1921 دولاراً للأوقية، فضلاً عن مواصلة سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فقد ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات بنحو 50 جنيهاً، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر 1050 جنيهاً، وسجل عيار 18 نحو 900 جنيهاً، وعيار 24 نحو 1200 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب ما قيمته 8400 جنيه.

وصرح عمرو المغربي، عضو شعبة المشغولات الذهبية في غرفة القاهرة، بأن السوق يشهد حالياً حالة من الارتباك دفعت أسعار الذهب إلى تحركات سعرية قوية خلال تعاملات اليوم، لافتاً إلى قيام بعض الأفراد بالشراء كملاذ آمن للاستثمار فيما فضلت فئات آخرى الانتظار حتى تستقر الأسعار.