شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس 2022 لـ 6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من غدا الأربعاء الموافق 23 مارس 2022، ولمدة يومين، وينشر الخليج 365، جداول صرف الرواتب بمؤسسسات الدولة.

وأكدت وزارة المالية، على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لاينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.