شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة مصرفية لـ"مساء dmc": الإجراءات الاقتصادية مهمة لجلب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتور سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، بقرارات الحكومة المصرية، والبنك المركزي برفع الفائدة، بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي، الفائدة لأول مرة منذ 2018.

وقالت سهر الدماطي، في لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناة dmc، إن رفع الفائدة يجلب المستثمرين إلى الدول، وهذا ما لجأت إليه أمريكا مؤخرا، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، مبينه: "نحن أفضل من دول كثيرة في العالم، ولكن سلاسل الإنتاج متوقفة وهناك تضخم، فكان لابد من استخدام أداة الفائدة مؤخرا، وشهادات البنوك ذات الـ18% رائعة جدا".

وتابعت الدكتورة سهر الدماطي: "استراتيجية الدولة في التعامل مع هذه الأزمة صحيحة، وضبط الأسواق ومتابعة التجارة أمر غاية في الأهمية، ويجب على المواطن ترشيد الاستهلاك، وكيفية إدارة الصرف في منزله، لأن الأوضاع الحالية سيئة على الجميع".

وأكملت الدكتور سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية: "أرجو من الدولة التدخل في ضبط زيادة أسعار الأدوية لأنه يهم كل المواطنين".