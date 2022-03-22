شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.103 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهى؛ أم بي للهندسة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت). إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهى؛ أم بي للهندسة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تربح 7.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.103 مليار جنيه. البورصة تربح 7.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.103 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 549.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.98 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.97 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.63%، والعرب على 11.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.95%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 269.6 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 53.2 مليون جنيه، 6.98 مليون جنيه، 132.4 مليون جنيه، 34.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 11663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2002 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 14085 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4604 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 4765 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 57.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 8.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.43%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 9.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.97%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 31.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.96%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.93%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 4.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.45%.

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بسعر إغلاق 19 جنيها بنسبة تراجع بلغت 6.73%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.783 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 4.21%.